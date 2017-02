Tientallen Zulte Waregemfans schuiven in striemende regen aan voor bekertickets

De Esseveefans hebben een goede reden om de vroege maartse buien te trotseren, want in de vrije verkoop is nog slechts een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar voor zitjes aan de lange zijde van het veld, die een goed zicht garanderen. Het gros zijn tickets voor de vakken achter doel. Die zijn wel goedkoper, maar het zicht op het veld is er veel minder goed, omdat je door de atletiekpiste van het Koning Boudewijnstadion redelijk ver van het gebeuren zit.

De voorbije weken gingen al ruim 15.000 tickets over de toonbank, allemaal voor supporters die de verplaatsing naar Brussel met de bus maken. Zij kregen voorrang omdat de mobiliteit en de parkeergelegenheid in de buurt van het stadion een probleem is.

(Foto's HDV/Essevee)