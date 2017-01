Sander Coopman schenkt Zulte Waregem dure bekerzege

Bij de thuisploeg was er op de vleugelbacks geen plaats voor Davy De fauw (rechts) en Brian Hamalainen (links). Zij werden vervangen door respectievelijk Henrik Dalsgaard en Kingsley Madu.

Na een redelijk lange studieronde op een niet overal even goed bespeelbaar veld tekende Mbaye Leye voor de eerste kans van de wedstrijd, maar zijn afgeweken schotje was totaal ongevaarlijk. Meteen daarna mocht Christophe Lepoint op Babacar Niasse af, maar de middenvelder van Essevee raakte niet voorbij de bezoekende doelman.

Zulte Waregem voerde de druk op en de Eupense afweer kreeg het lastig. In minuut 22 werkte Siebe Blondelle een lage voorzet van Dalsgaard bijna in eigen doel en bij de daaropvolgende corner trapte Marvin Baudry hoog over.

Doelman houdt Eupen recht

Kort voor het halfuur zag iedereen een kopbal van Lepoint al tegen de touwen, maar Niasse had een bijzonder fraaie redding in huis. De enige kans van de bezoekers voor rust viel in de 34ste minuut te noteren, maar Henry Onyekuru besloot erg slap naast. Vijf minuten later viseerde Mbaye Leye vanuit de draai de korte hoek, maar opnieuw gaf Niasse geen krimp. Zo hield de Senegalees Zulte Waregem in de eerste helft van minstens twee goals.

De laatste weken van 2016 scoorde Zulte Waregem lang niet zo vlot meer als in het begin van het seizoen en die trend zet zich voorlopig door in 2017. Kort voor het uur kende de thuisploeg opnieuw pech toen een botsende bal van Lepoint op de dwarslat strandde. Eupen speelde niets klaar, maar Essevee weigerde de trekker over te halen, ook al omdat het te slordig werd in de zone van de waarheid.

Invaller beslissend

In de laatste tien minuten mocht Eupen nog twee keer aanleggen voor een rechtstreekse vrijschop, maar geen van beide pogingen belandde in het kader. Deze heenwedstrijd leek op 0-0 af te stevenen, tot de ingevallen Sander Coopman nog iets maakte van een bijna alweer verloren kans voor de thuisploeg. Hij vond met de buitenkant van de voet nog een klein gaatje tussen doelman Niasse en de paal. 1-0 en een wereld van verschil voor Zulte Waregem in het vooruitzicht van de terugwedstrijd over twee weken in de Oostkantons.