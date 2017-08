Sammy Bossut traint weer voluit mee bij Zulte Waregem

De thuiswedstrijd tegen Sint-Truiden komt nog te vroeg voor Bossut, voor wie de volgende dagen cruciaal worden. "Over twee weken willen we er uit zijn. Als Sammy dan nog pijn voelt, moeten we een operatie overwegen. Ik spreek me zelf niet uit over de nood daaraan, dat is werk voor specialisten", aldus trainer Francky Dury, die op het wekelijks perspraatje nog goed nieuws te melden had uit de ziekenboeg.

"Gertjan De Mets traint na zijn teenblessure ook weer voluit mee en maakt gestaag progressie. Kingsley Madu is nog aan het revalideren van een spierscheurtje aan de wreef en allicht kan Grigoris Kastanos (hamstrings) volgende week aanpikken bij de groepstraining." Robert Mühren moest de training staken met pijn aan de knie, echter zonder veel erg.

Belang van sterke start

Dury hoopt tegen Sint-Truiden uiteraard de positieve lijn van de 0-5-zege in Eupen door te trekken. "Een 6 op 6 zou gezien de volgende wedstrijden - thuis tegen Club Brugge en uit naar Standard en Charleroi - mooi meegenomen zijn. Je mag het belang van een sterke start niet onderschatten. Ik herinner me dat onze tegenstander van zaterdag zijn stek in de eerste play-off 1 vooral in het eerste kwart van de competitie verdiende."

Wie zich tegen de Limburgers gegarandeerd weer aan een basisplaats mag verwachten is centrale verdediger Michaël Heylen, die Anderlecht verliet om bij Zulte Waregem te kunnen tekenen. Nochtans was de Antwerpenaar in de voorbereiding bijzonder kritisch voor zichzelf. "In de verloren oefenwedstrijd tegen Amiens veroorzaakte ik twee goals. Eerst trapte ik over de bal en bij het andere doelpunt liet ik de spits uit mijn rug vertrekken. Ik speel hier links naast Timothy Derijck, een positie die ik ken van bij de jeugd, maar waar ik de voorbije seizoenen niet meer speelde. Sinds de Supercup heb ik de knop omgedraaid en probeer ik na overleg met de coach soberder te spelen."

Heylen zegt mentaal rust te hebben gevonden nu hij zich voor drie jaar aan Essevee kon verbinden. "De voorbije seizoenen was het telkens uitkijken aan welke club ik zou worden uitgeleend. Nu heb ik meer zekerheid: ik weet dat ik bij Zulte Waregem speelminuten zal pakken en me in de kijker kan spelen. Mentaal doet dat iets met een speler."

(Foto's Belga/HDV)