Saint-Etienne denkt aan Francky Dury als nieuwe trainer

Francky Dury is nog altijd één van de grootste kandidaten om volgend seizoen Michel Preud'homme op te volgen als trainer van Club Brugge, maar Het Laatste Nieuws weet dat ook Saint-Etienne aan de Hulstenaar denkt als nieuwe trainer. De groen-witten moeten na acht seizoenen onder Christophe Galtier op zoek naar een nieuwe sportieve baas. Dury legde in het verleden al eens een aanbod van Rijsel naast zich neer en heeft nog een contract tot 2024 in het Regenboogstadion.

Olivier Deschacht

Ondertussen wordt bij Zulte Waregem ook werk gemaakt voor volgend seizoen. Nadat de club eerder al zijn interesse liet blijken in Brandon Mechele staat nu ook Olivier Deschacht op het verlanglijstje. De verdediger zit dit seizoen vaker dan hem lief is op de bank bij Anderlecht, maar krijgt er mogelijk wel nog een contractverlenging.