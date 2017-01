Roda JC plukt Bryan Verboom van de bank bij Zulte Waregem

Verboom, een jeugdspeler van Sporting Charleroi en Anderlecht, trok in 2012 naar de Gaverbeek. Na een sterk eerste seizoen op huurbasis, waarin Zulte Waregem vicekampioen werd, namen Francky Dury en co de linksachter definitief over. Na vier seizoenen als basisspeler verloor Verboom afgelopen zomer de concurrentiestrijd van de bij Racing Genk teruggehaalde Deen Brian Hammelainen. Hij kwam dit seizoen nog maar tot zeven optredens in de hoofdmacht van de herfstkampioen.

Verboom, nog onder contract in Waregem tot 2019, is na Igor Vetokele (STVV) en Sebastiaan Brebels (Cercle Brugge) de derde uitgaande transfer van Essevee deze transferperiode.

Bij Roda JC, zeventiende en voorlaatste in de Eredivisie, vindt Verboom met kapitein Tom Van Hyfte, Yves De Winter, Ali Yasar en Kahraman Demirtapa vier landgenoten terug. Ook de Griekse coach Yannis Anastasiou (ex-Anderlecht) is geen onbekende in België.

