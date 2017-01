Met Zulte Waregem op stage: 'habitué' Sammy Bossut zag nog nooit centrum van Marbella

De zondagmorgen is aan de frisse kant op de promenade van Marbella. De wandelaars zijn redelijk ingeduffeld en de joggers moeten iets sneller/langer dan gewoonlijk lopen om het warm te krijgen. De horecazaken schurken erg dicht tegen elkaar aan. Velen zijn dicht en waar het wel open is, zien we hier en daar verwarmingselementen branden. En zeggen dat het hier nog altijd 10 graden warmer is dan in België. Op zijn minst.

