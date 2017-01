Met Zulte Waregem op stage... En op het eind winnen de Duitsers

Onze reporter Tom Van Houtte brengt nog tot en met woensdag 11 januari verslag uit vanuit het Essevee-trainingskamp in Marbella. Vandaag: 7 zaken die we geleerd hebben van het enige oefenduel tijdens deze stage, dinsdagavond tegen het Borussia Mönchengladbach van Thorgan Hazard. Een wedstrijd die eindigde op 1-2-verlies, maar wat Zulte Waregem in de eerste helft liet zien laat het beste verhopen voor het vervolg van het seizoen.