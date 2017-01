Met Zulte Waregem op stage: de foto van 500 euro

De zon schijnt ononderbroken boven het Marbella Foot Center, terwijl enkele tientallen supporters van Borussia Mönchengladbach wachten op 'hun' vedetten, die er net de training hebben opzitten. Onder hen drie fans die in ons hotel logeren. Eentje ervan hebben we nog nooit nuchter gezien. Zaterdagavond vond hij zijn kamer niet terug en zondag lag hij bijna op zijn smikkel toen zijn door alcohol verlamde benen in de knoop sloegen op de trap.

...