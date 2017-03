Geslaagde generale repetitie van Essevee

Voor rust was er niet danig veel te beleven aan de Kerhweg, de 0-0 was dan ook een logische ruststand.

Een klein kwartier na de pauze pakte Siebe Blondelle zijn tweede gele kaart.

Eupen stond dus met tien maar toch kwam de ploeg uit de Oostkantons op voorsprong nadat Luis Garcia een strafschop omzette na een fout van Hamalainen.

Een paar minuten later hingen de bordjes weer gelijk toen Leye kon scoren op aangeven van Sander Coopman.

Nog even later werd het alweer via Leye 1-2, deze keer op aangeven van Dalsgaard.

Eupen kreeg nog een tweede strafschop maar Sylla raakte niet langs Bossut.

In de slotfase velde invaller Robert Mühren het definitieve verdict: 1-3.

