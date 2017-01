Francky Dury op stage: "Had hier graag al nieuwe flankspeler gehad"

Over derde transfer

"Ik had gehoopt dat die speler hier al was. Maar de realiteit is dat we met een klein budget de markt op moeten en dat de spelers die we op het oog hebben door drie, vier clubs gegeerd zijn.Het bestuur is bereid 'een inspanning' te doen. Ik vind vooral direct rendement belangrijk, want over 10 dagen wacht al het belangrijke bekerduel tegen Eupen. Pas gearriveerd zette Marvin Pourié ons enkele seizoenen geleden met een belangrijk uitdoelpunt in Gent op weg naar de finale. Dat bedoel ik met onmiddellijk rendement, al bracht Pourié vervolgens niet wat we van hem verwacht hadden."

...