Francky Dury blijft trainer van Zulte Waregem, Dalsgaard naar Brentford

Met een bericht op zijn website heeft Zulte Waregem alle geruchten de kop ingedrukt: Francky Dury blijft ook volgend seizoen trainer van Zulte Waregem. "Vanuit zijn dubbele functie van trainer-sportief directeur werkt Francky Dury de komende weken samen met algemeen manager Eddy Cordier om opnieuw een sterk team samen te stellen", staat te lezen. "Een team waarmee Essevee met ambitie de competitie en Europa in kan. Dat veel clubs in binnen- en buitenland maar graag met een vakman als Francky Dury willen samenwerken, mag niks verbazen. Maar laat het duidelijk zijn: Essevee is een project op lange termijn."

Dalsgaard vertrekt

Zoals verwacht vertrekt Henrik Dalsgaard wél bij Zulte Waregem. De Deense rechtsachter kwam in januari 2016 aan in Waregem en gaat volgend seizoen bij de Engelse tweedeklasser Brentford FC aan de slag. "SV Zulte Waregem was een uitstekende keuze voor mijn verdere carrière", aldus de 27-jarige international. "Het was mijn eerste buitenlandse ervaring als profvoetballer. Ik ben de club en de fans dankbaar voor alle kansen die ik hier heb gekregen."