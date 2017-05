Fans Zulte Waregem pakken uit met monumentaal Europa-spandoek

En dat zette de sfeergroep South Lane Crew bij aanvang van de laatste (thuis)wedstrijd van het seizoen tegen Charleroi nog eens duidelijk in de verf. Toen de spelers het veld betraden, werd een gigantisch spandoek ontvouwen in de sfeertribune met de afbeeldingen van onder meer de Toren van Pisa, de Sagrada Familia in Barcelona, de Brandenburger Tor in Berlijn, het Colosseum in Rome, Big Ben in Londen en de Eiffeltoren in Parijs. Een opvallende verwijzing naar het nieuwe Europese avontuur dat Zulte Waregem volgend seizoen te wachten staat.

Essevee komt meteen uit in de poulefase van de Europa League. De loting daarvoor vindt plaats op vrijdag 25 augustus in Monaco.

(TVW - foto TVW)