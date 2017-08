Eupen rondt transfer van Mbaye Leye af

Zulte Waregem en Leye raakten het niet eens over de modaliteiten van een contractverlenging, waarna de Senegalese spits zich aan de Gaverbeek persona non grata maakte door in de media zwaar uit te halen naar het clubbestuur. Leye werd naar de B-kern verwezen en mocht op zoek naar een nieuwe club.

Met KAS Eupen is er een oplossing voor de situatie van Leye uit de bus gekomen. "Ik ben heel gelukkig. Het project van Eupen en het internationale karakter ervan spreken me echt aan. Ik voelde van bij het begin van de onderhandelingen veel vertrouwen. Ik kijk ernaar uit een nieuw hoofdstuk aan mijn sportieve carrière toe te voegen. Bij Eupen kan ik mijn ervaring doorgeven aan de jonge voetballers", verklaarde Leye de keuze voor een avontuur in de Oostkantons.

Leye is al tien jaar aan de slag in de Belgische competitie. Hij speelde achtereenvolgens voor Zulte Waregem (2007-2009), AA Gent (2009-2010), Standard (2010-2012), Zulte Waregem (2012-2014), Lokeren (2014-2015) en opnieuw Zulte Waregem (2015-2017). In meer dan 300 wedstrijden in de Jupiler Pro League vond hij 106 keer de weg naar het doel. Tijdens zijn derde passage aan de Gaverbeek speelde Leye in totaal 78 competitiewedstrijden en trof hij 36 keer raak. Er staan bovendien drie Bekers van België (2010, 2011 en 2017) op zijn palmares.

(Belga)