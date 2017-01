Essevee-coach Francky Dury mikt op uitdoelpunt in terugwedstrijd

Met een doelpunt op verplaatsing zou Essevee echter een belangrijke stap richting de Bekerfinale zetten, zo beseft ook coach Francky Dury. "Met onze 1-0 zege moet Eupen aanvallen in de terugwedstrijd, we moeten dus naar ginder gaan om te scoren", vertelde Dury na de wedstrijd.

Zulte Waregem was voor de ogen van amper 2.900 toeschouwers doorlopend de betere ploeg tegen Eupen, maar moest toch tot de 86e minuut wachten vooraleer invaller Sander Coopman de winnende treffer voorbij Eupen-doelman Babacar Niasse kon trappen. Voordien waren er in een barslechte wedstrijd slechts een viertal kansen te noteren in een ijskoud Regenboogstadion. "Het was dan ook een beetje een match tussen een verdediging en een aanval. Wij moesten thuis het verschil maken, terwijl Eupen de kat uit de boom kon kijken. We hebben de wedstrijd negentig minuten gecontroleerd en konden zo een viertal kansen afdwingen. We vonden echter telkens hun doelman op onze weg en zo begonnen we in het vijfde kwartier toch wat te twijfelen. Ik ben dus zeker tevreden met die 1-0. Aan de andere kant hebben we ze ook goed afgestopt, in de omschakeling stonden we goed. Daarop hebben we getraind in Marbella", klonk het in de analyse van de Waregemse coach.

Delen Ondanks de veldverwarming was een deel van het speelveld toch bevroren

Een mogelijke oorzaak van het zwakke spel aan de Gaverbeek was de staat van het veld. Ondanks de veldverwarming was een deel van het speelveld toch bevroren. "Ik was ook enorm verrast toen ik hier aankwam", bekende Dury. "De verantwoordelijke verzekerde me nochtans dat de veldverwarming al tien dagen aanstond. Ik weet dus ook niet wat de oorzaak is, maar het is toch op z'n minst eigenaardig te noemen."

Met de beladen streekderby tegen aartsrivaal KV Kortrijk, en vervolgens wedstrijden tegen Moeskroen en Sporting Charleroi start Essevee de tweede seizoenshelft met een zwaar programma. "Daarbovenop komen dan ook nog eens de twee Bekerwedstrijden. Dat zijn geen cadeaus. Maar ik heb vandaag heel wat wisselmogelijkheden gezien. Onze kern is sterk genoeg om die moeilijke maand tot een goed einde te brengen."

(BELGA)