Dromen van de dubbel? Francky Dury wil beide voeten op de grond houden

Dat volstaat om in Waregem nu al te dromen van de dubbel titel-beker. "Laten we in de eerste plaats met beide voeten op de grond blijven", bezwoer coach Francky Dury na de bekermatch in Eupen. "In play-off I speel je tien grote matchen tegen de beste teams. Het doel is het om het daarin zo goed mogelijk te doen en een Europees ticket te bemachtigen. Dat op zich zal al niet zo eenvoudig zijn tegen zo'n sterke tegenstanders."

Op weg naar de finale van de Croky Cup hoefde Essevee geen grote club uit te schakelen. Na de amateurclubs Cappellen en Geel volgden Sint-Truiden en Eupen. "Het is niet anders en ik kan me daar moeilijk voor gaan excuseren", verklaarde Dury. "Het is niet mijn fout dat we de groten ontlopen hebben."

"Hier in Eupen liet onze eerste helft erg te wensen over. Eupen liet echter na daarvan te profiteren en tijdens de rust heb ik bij kunnen sturen. De finale tegen Oostende wordt mijn derde. In 2006 versloegen we Moeskroen, in 2014 moesten we de hoogste bekroning aan Lokeren laten. In zo'n bekerfinale telt alleen de overwinning, maar ik denk toch dat het een aangename wedstrijd kan worden tussen twee teams die dankzij goed voetbal ook in de competitie hoog gerangschikt staan."

Eupen-trainer Jordi Condom kon zich bij de nederlaag neerleggen. "Het was een mooi parkoers, maar het is afgelopen. Bravo voor Zulte, jammer voor ons. We hebben wat kansen gehad, maar konden het niet afmaken. Ik ben heel trots dat mijn spelers het zover geschopt hebben. Nu is het weer tijd om ons op de competitie te richten. Het behoud is altijd het eerste doel gebleven."

(BELGA)