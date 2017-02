Davy De fauw (Zulte Waregem) moet onder het mes

Zulte Waregem-verdediger Davy De fauw zal maandagavond geopereerd worden aan zijn schouder. Dat kondigde Zulte Waregem aan op haar website. De fauw scheurde in de partij van zondagavond tegen AA Gent (1-1) een ligament tussen sleutelbeen en schouderblad af en is vermoedelijk enkele maanden out.

Onderzoek wees uit dat een ligament tussen sleutelbeen en schouderblad werd afgescheurd", meldde Zulte Waregem. "De 35-jarige verdediger ondergaat vanavond een operatieve ingreep."

De fauw kwam zondag halverwege de eerste helft hard in contact met Gent-aanvaller Yuya Kubo. Daarbij liep hij een ontwrichting van het sleutelbeen op. Hij probeerde nog wel even voort te spelen, maar moest uiteindelijk toch vervangen worden.