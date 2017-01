Zulte Waregem met twee nieuwkomers en belofte het vliegtuig op naar Marbella

Oulare, die tot dusver amper aan spelen toekwam bij Zulte Waregem, zou inmiddels de belangstelling genieten van Westerlo, maar mag de troepen van Dury dus nog (even?) vergezellen in het zuiden van Spanje. De spits Babacar Gueye, wiens uitleenbeurt gisteren helemaal werd afgerond, moet zijn vervanger worden. Essevee wist voor de Senegalese spits geen aankoopoptie te bedingen bij zijn moederclub, de Duitse tweedeklasser Hannover.

Een van de volgende dagen wordt ook de jonge Franse verdediger Yoan Severin, die in principe definitief overkomt van Juventus, op oefenstage verwacht. Zijn transfer raakt niet tijdig in orde om hem vrijdag nog te laten meevliegen.

Nog twee nieuwe gezichten

Toch neemt Zulte Waregem een tweede nieuwkomer mee, namelijk Paulin Puel, die bij OGC Nice veelal vanuit de tribune moet toekijken. De (vleugel)aanvaller is de zoon van de bekende coach Claude Puel (ex-Rijsel, Lyon en Nice) en krijgt op stage de gelegenheid om Francky Dury van zijn kunnen te overtuigen. Een ander vooralsnog onbekend gezicht dat meereist is Charles Brym, talent uit de U21-lichting van Essevee. Intussen blijft algemeen manager Eddy Cordier ijverig de markt afspeuren naar een explosieve flankspeler.

Zulte Waregem speelt op dinsdag 10 januari om 17 uur een oefenwedstrijd in Marbella tegen het Borussia Mönchengladbach van Thorgan Hazard.

De 25 namen

De selectie voor Marbella: Sammy Bossut, Kenny Steppe, Louis Bostyn, Davy De fauw, Marvin Baudry, Luca Marrone, Bryan Verboom, Timothy Derijck, Henrik Dalsgaard, Kingsley Madu, Brian Hamalainen, Azzedine Zaidi, Pieter de Smet, Lukas Lerager, Onur Kaya, Soualiho Meïté, Christophe Lepoint, Alessandro Cordaro, Sander Coopman, Mbaye Leye, Jens Naessens, Obbi Oulare, Babacar Gueye, Charles Brym en Paulin Puel.

Onze reporter Tom Van Houtte brengt vanaf zaterdag 7 januari tot en met woensdag 11 januari verslag uit vanuit het Essevee-oefenkamp in Marbella. Hij steekt in die periode ook even zijn licht op bij Club Brugge, dat even verder in San Roque onder de milde Spaanse winterzon traint.