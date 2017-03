Zulte Waregem en Anderlecht openen Play-Off I op 31 maart, Club moet meteen naar Gent

Op zondag 2 april staat er met de Slag om Vlaanderen in de Ghelamco Arena meteen een kraker tussen AA Gent en Club Brugge (18 uur) op het menu. Dat bleek maandag bij de kalendervoorstelling in het Van der Valk Hotel in Diegem. Op speeldag twee in POI is er de heruitgave van de bekerfinale tussen Oostende en Zulte Waregem (vrijdag 7 april), een dag later ontvangt Blauw-Zwart Charleroi en op zondag 9 april krijgt Anderlecht de Buffalo's over de vloer.

Op de tiende en laatste speeldag, die op 21 mei gespeeld wordt, staan de duels Club-Gent, Anderlecht-Oostende en Essevee-Charleroi geprogrammeerd.

In Play-off II staan in groep A KV Mechelen, Standard, STVV, Waasland-Beveren en de tweedeklassers Lierse en Union tegenover mekaar. In groep B nemen Racing Genk, KV Kortrijk, Lokeren, Eupen, Moeskroen en Roeselare het tegen mekaar op. De teams spelen telkens twee keer tegen mekaar en starten met nul punten.

