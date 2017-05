Zulte Waregem boekt tegen KV Oostende met panache eerste PO1-zege

Bij de bezoekers verving ex-Esseveeër Bruno Godeau de geschorste Antonio Milic in de basiself. Ook de thuisploeg had een schorsing op te vangen. Daar ontbrak Henrik Dalsgaard en diens plaats op de rechtsback werd ingenomen door Davy De fauw. Behoorlijke verrassing tussen de palen, waar Louis Bostyn zijn eerste speelminuten van het seizoen kreeg ten nadele van Kenny Steppe.

Wie pas kort na de aftrap zijn stek in het Regenboogstadion ging opzoeken zal het zich beklaagd hebben, want in de 4de minuut maakte Onur Kaya er al 1-0 van op pass van Sander Coopman. Het duo buitte enkele Oostendse uitschuivers uit. Ook Godeau kon net zijn voet niet tegen de assist van Coopman zetten, al getuigde die wel van klasse.

Vroege blessure Antunes

De wedstrijd was nog geen 10 minuten oud als Fabien Antunes bij de bezoekers al naar de kant moest met een liesverrekking. Zarko Tomasevic was zijn vervanger. Essevee trok er zich niets van aan en trok zijn knappe start door met een poging van Lukas Lerager, die het leer in de vlucht over de kooi van William Dutoit joeg.

Na 12 minuten was een schot van Knowledge Musona te zwak om Bostyn te bedreigen. Een veel grotere kans zagen we aan de overkant, waar Onur Kaya na een prachtige counter van de thuisploeg vergat zijn tweede goal van de vroege avond te scoren.

Het was de vijfde derby tussen beide clubs dit seizoen en het beloofde voor de vijfde keer een spektakelstuk te worden, want aan de overzijde hield Bostyn Musona eerst van de gelijkmaker, maar de Roeselaarse goalie moest zich toch gewonnen geven bij een Oostende hoekschop, waar Timothy Derijck zich compleet op miskeek. Adam Marusic nam het geschenk in dank aan en poeierde de 1-1 binnen.

Coopman op Dutoit

Kort voor het halfuur achtte Lukas Lerager zijn moment gekomen voor een nieuwe uithaal. Het schot van de Deen verdiende beter dan rakelings naast te suizen. In minuut 31 had Coopman oog in oog met Dutoit dé kans om zijn ploeg weer op voorsprong te schieten, maar hij werkte te zwak af. Of de Oostendse doelman redde puik; u mag zelf kiezen.

En het bleef kansen maar kansen regenen in Waregem, vooral vanwege de thuisploeg. Bij een verre vrijschop lanceerde Brian Hamalainen een enorme kogel, die uiteenspatte op de kruising. De fauw kopte in de rebound raak, maar het doelpunt werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Onmogelijk om ook alle kleinere kansen op te sommen of we laten u doorlezen tot morgenochtend.

Het thuispubliek kirde van de pret toen Zulte Waregem in minuut 39 de bal via Davy De fauw en Mbaye Leye op rechts tot bij Coopman kreeg, die aan de tweede paal de inlopende Hamalainen wist te bedienen. De Deen aarzelde niet en tikte de verdiende 2-1 tegen de touwen. Champagnevoetbal in het Regenboogstadion. Nog was de eerste helft niet achter de kiezen, want in de 44ste minuut krulde Leye nog erg knap een vrije trap in de rechterkruising (3-1).

Hamalainen weer op het doelhout

Na rust versierden de bezoekers de eerste kans. De vaardige Musona ontfutselde Marvin Baudry de bal. De Afrikaan raakte echter niet voorbij Bostyn. Zulte Waregem reageerde met een pegel van Hamalainen, maar de Deen viseerde dit keer de rechterpaal. Leye probeerde het met een omhaal, maar die stierf in de handen van Dutoit. Essevee had er ook in de tweede helft zin in. 't Is niet te geloven, maar op voorzet van De fauw viseerde Hamalainen - dit keer met het hoofd - voor de derde keer het doelhout.

Na het uur haalde Zulte Waregem de voet van het gaspedaal, met het risico van KVO beter in de wedstrijd te laten komen. Franck Berrier ondernam op vrijschop een verdienstelijke poging tot 3-2, Bostyn tikte de bal van onder de deklat. De daaropvolgende corner knikte Godeau over.

Applausvervanging Coopman

Een kleine 10 minuten voor tijd kreeg uitblinker Coopman een applausvervanging zoals we die maar zelden meemaken in het Regenboogstadion. Zijn vervanger Aliko Bala leek Leye op weg te zetten naar de 4-1, maar die verslikte zich in zijn actie. Aan de overzijde moest Bostyn nog eens aan de bak om Musona van de aansluitingstreffer te houden. Het bleef 3-1, voor Zulte Waregem was de eerste overwinning in deze play-off 1 een feit. Met wedstrijden tegen Club Brugge en Anderlecht op het programma wordt het voor KVO nog een moeilijke tocht richting Europees voetbal.