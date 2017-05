Zes West-Vlaamse speelsters in selectie Red Flames voor stage

De selectie valt uiteen in drie groepen die op verschillende momenten zullen aansluiten. Zestien Flames starten op dinsdag 6 juni aan de stage in Tubeke. De volgende dag komen er zeven speelsters bij en op 11 juni sluiten ook Davinia Philtjens, Tessa Wullaert en drie U19-Red Flames die op dit moment de EK-eliteronde in Hongarije afwerken, aan bij de groep.

Op het EK nemen de Belgische voetbalvrouwen het in groep A op tegen Nederland, Denemarken en Noorwegen. Op 16 juli starten de Red Flames tegen Denemarken. Vier dagen later spelen ze tegen Noorwegen in Breda en op 24 juli werken onze Flames in Tilburg de topper van de Lage Landen af tegen gastland Nederland. De eerste twee van de groep stoten door naar de kwartfinales.

De zes West-Vlaamse vrouwen zijn doelvrouw Diede Lemey (RSC Anderlecht), verdedigers Heleen Jaques (RSC Anderlecht), Nicky Van den Abbeele (RSC Anderlecht), en Jody Vangheluwe (KAA Gent Ladies), en aanvalsters Tessa Wullaert (VFL Wolfsburg, Dui), en Jana Coryn (Lille).

