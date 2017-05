Zaalvoetbalbeker voor ZVC Assebroeke en Always Staden

Er was aardig wat volk. Sommige ploegen legden zelfs een bus in om de verplaatsing mee te maken.

De finale bij de dames was net zoals de voorgaande twee jaar een ontmoeting tussen Always Staden en ZV Swaf Ladies Beernem. Beiden wonnen toen een keer. De wedstrijd kreeg extra kleur omdat Bianca Debeuckelaere en Eline Devolder tegenover Kimberly Ramandt stonden. Alle drie spelen zij in het veldvoetbal bij Cerkelladies Brugge. Swaf Ladies kwam minder in het stuk voor, ze misten vooral ritme en maakten weinig aanspraak op meer. Always Staden won dan ook verdiend met 3-0.

De finale bij de heren ging tussen General Store Diksmuide en ZVC Assebroeke. General Store werd dit seizoen opnieuw kampioen in de plaatselijke Liga De Pluimen en speelt daar binnenkort ook nog de bekerfinale tegen Interieurcenter. De ploeg uit Brugge werd in de halve finales van de beker van Vlaanderen uitgeschakeld, maar werd wel met ruime voorsprong kampioen in de Regio West en speelt volgend seizoen in de nationale reeksen. General Store kwam op voorsprong, maar al vrij vlug daarna stond het 1-3 met twee doelpunten van Stan Braem. In de tweede helft kwam General Store nog terug tot 3-5, maar opnieuw Braem zette op een mooi uitgespeelde tegenaanval het orgelpunt. Een verdiende overwinning voor Assebroeke dat voor doel meer efficiënter was dan hun tegenstander.

