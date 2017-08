Yves Leterme houdt transfer Neymar nauwlettend in de gaten

Yves Leterme, ex-premier en voormalig gemeenteraadsvoorzitter en schepen van Ieper, is tegenwoordig werkzaam bij de Europese voetbalbond UEFA. Als hoofd van het CFCB (het Club Financial Control Body, red.) heeft hij er de leiding over het monitoren van de clubs tegenover de financial fair play-regels. Die financiële sportiviteit gaat ervan uit dat clubs ten eerste schuldenvrij zijn en dat ze daarnaast voldoende sportieve inkomsten genereren om de sportieve uitgaven te dekken. Eerder vervulde de in 2014 overleden Jean-Luc Dehaene die functie in.

"Het Franse Paris Saint-Germain is echter een bijzonder geval", vertelt Leterme aan de collega's van Sporza. "De club had de voorbije jaren een overeenkomst met de UEFA om hun schulden te saneren. Pas enkele maanden terug zijn ze uit die procedure gehaald."

Met de transfer van de Braziliaanse superster Neymar naar de Franse hoofdstad in het verschiet, wil Leterme PSG opnieuw van naderbij onderzoeken. "Als de cijfers worden ingediend, zal moeten blijken of de inkomsten zoals sponsoring en ticketverkoop opwegen tegen de prijs die men voor Neymar betaalt. Let wel: PSG raakte de voorbije maanden ook af van een aantal zware contracten. We zullen moeten zien hoe de balans momenteel is."

Qatarese constructie

Wat als de Parijzenaars opnieuw een enorme schuld maken? "Dan wordt er een dossier tegen hen geopend", aldus Leterme. "Als investigator moet ik dan straffen voorstellen. Dat kan gaan van schuldenbegeleiding tot een verbod om deel te nemen aan de Europese competities."

PSG is zich echter bewust van het financiële risico die de transfer van Neymar met zich meebrengt. De club zou daarom een constructie op poten willen zetten: Neymar krijgt daarbij het transferbedrag van de sjeik en fungeert als een soort uithangbord voor het WK in Qatar in 2022. Met dat geld koopt de Braziliaan zich dan vrij bij zijn huidige club, FC Barcelona.

"Het is natuurlijk nog allemaal voorwaardelijk, maar als dit de realiteit zou zijn, kunnen we dit moeilijk laten passeren", stelt Leterme. "We hebben heel recent nog gesprekken gevoerd met de mensen van PSG om te verduidelijken wat wel en niet kan."