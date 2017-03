Winkel Sport krijgt groen licht voor licentie eerste amateurklasse

Vorig jaar vroeg Winkel Sport de licentie niet aan, omdat het te kort dag was om aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Ondertussen is er een tribune gebouwd met 300 zitplaatsen, een van de voorwaarden voor een licentie. Winkel eindigde vorig jaar op de tweede stek in derde klasse, die eigenlijk sportief recht gaf op promotie naar de eerste amateurklasse. Daar verzaakte Winkel dus aan en waagde dit jaar opnieuw een poging vanuit tweede amateurklasse.

Dit jaar was Winkel lange tijd een belager van leider R. Knokke FC, maar terwijl de kustploeg een indrukwekkende reeks bleef neerzetten, kende Sint-Eloois-Winkel recent een serieus dipje. Dit weekend staan beide ploegen tegenover elkaar, maar bedraagt de voorsprong van Knokke al 13 punten.

Indien Winkel effectief naar eerste amateurklasse promoveert, moet de sterkte van de verlichting wel nog opgetrokken worden naar 300 lux.