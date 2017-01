Winkel met de vingers in de neus voorbij Menen

SCT Menen mag zich stilaan weer opmaken voor een terugkeer naar vierde klasse, de huidige derde amateurs reeks. Met de opnieuw fitte Dieter Meulenyzer, Swiftnick Verbrugghe en de aangetrokken Bart Buysse hoopte de fusieploeg alsnog het behoud te verzekeren. Na de zware nederlaag moet men nu hopen op een klein mirakel.

De wedstrijd was pas begonnen of Menen moest reeds in de achtervolging. Bezoeker Lutun zette de bal voor doel, doelman Carron werkte zwak weg in de voeten van Khiter die het late kerstgeschenk graag in ontvangst nam. De thuisploeg herpakte zich, stak via Cardon eveneens zijn neus aan het venster. Maar bij Winkel ging het net iets sneller. Na een mooie collectieve aanval over veel stations, trapte een gretige Vanfleteren keihard binnen.

Met enkele wissels poogde de Menense trainer Pascal Verriest de vlam weer in de pijp te krijgen. Maar na drie minuten stond het reeds 0-3. Na een vrijschop van Vanfleteren kopte de ongedekte Velghe graag binnen. Meteen lag de wedstrijd in een beslissende plooi. Halfweg de tweede periode dikte Vanfleteren de score aan tot 0-4. Slechts in de slotminuten kon de Menense uitblinker Cardon de eer redden.

(Fonzie)