Wielsbeke vroeger dan voorzien al onder leiding van nieuwe trainer

Twee weken geleden deelde Wielsbeke mee dat er op het einde van het seizoen een einde zou gemaakt worden aan de overeenkomst met trainer Jan Verhoeyen. De club ging op zoek naar een opvolger en vond die in Bart Mauroo, die de voorkeur kreeg op Nigel Smith en Joost Malfait. Door de tegenvallende resultaten van de jongste weken besliste de club echter om meteen in zee te gaan met Bart Mauroo, die vanavond al zijn eerste training leidde. Jan Verhoeyen kreeg het voorstel om net als vorig seizoen opnieuw T2 te worden, maar ging daar niet op in.

(IVD - Foto a-Bart)