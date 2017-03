Wevelgem gaat voetbalterreinen in kunstgras aanleggen

De aanleg zou gebeuren met infill kurk, wat gezonder zou zijn dan rubber. De kunstgrasvelden worden voorzien van een leungaashekwerk met een betonpad errond. Afhankelijk van het budget kunnen ofwel drie of twee clubs bediend worden.

Schepen van sport Geert Breughe (CD&V) toonde enkele kiekjes van de toestand van de grasvelden op de voetbalvelden van de lokale clubs. Een treurig beeld van velden waar eerder waterpolo kan gespeeld worden dan voetbal.

"Bij veel clubs is zelfs de staat van het hoofdveld bedroevend", verteld Geert, "dus daarom kijken we om in eerste instantie om hier een oplossing te vinden. De clubs willen in eerste instantie het hoofveld aanpakken."

Carlo De Winter (Groen) was zeer blij om te zien dat Moorsele betrokken zou zijn in het dossier.

"In eerste instantie was volgens budget maar geld voor twee clubs. We zijn blij dat Moorsele ook niet achtergestoken zal worden indien er volgens het resultaat van het bestek 1 miljoen 135 195,10 euro budget is voor drie velden. Het lijkt ons eerlijk dat alle clubs kans hebben om voetbal te spelen."

De werken zouden gerealiseerd moeten zijn tegen 1 augustus.

(TGM)