West-Vlamingen bezorgen Deaf Devils winst tegen Nederland

België kon vrij gemakkelijk afstand nemen van onze noorderburen. "We speelden met tal van nieuwe spelers, uit de U21, omdat we met enkele geblesseerden zitten", zegt trainer Nico De Weghe. Danny Bekaert uit Beernem zorgde voor twee doelpunten, Florian Pinardon uit Kuurne voor een goal, net als Senne Dierckx uit Antwerpen. Ruben Vergote uit Hertsberge was een andere provinciegenoot die de interland tegen Nederland afwerkte. Doelman Jonas Derynck uit Roeselare is gestopt.

Oranje zit overigens samen met Rusland in de kwalificatiepoule van België voor het Europees kampioenschap in 2019 op het Griekse eiland Kreta. Een volgende vriendenmatch van de Deaf Devils is gepland op zaterdag 24 juni in Ledegem tegen Frankrijk. (ACR)