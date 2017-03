West-Vlaamse promovendi talrijker als OMS Ingelmunster niet stijgt

In dat tweede geval kan het dus ook een niet-West-Vlaamse ploeg zijn die promoveert. Als OMS Ingelmunster naast promotie zou grijpen, dan wordt die plaats in derde amateurklasse sowieso door een West-Vlaams team ingevuld. Er komt dan een extra stijger in eerste provinciale en bijgevolg ook in tweede, derde en vierde provinciale. De extra stijger word bepaald door het eindklassement in de eindrondes.

OMS Ingelmunster verloor dit weekend op SK Vlamertinge en liet zo de kans liggen opnieuw op kop te komen. RFC Wetteren had een dag eerder immers de derby op Ninove verloren. Maar de titelstrijd lijkt nog enkel te gaan tussen Wetteren en Ingelmunster, want ondanks het verlies van beide teams is de kloof met het derde gerangschikte Pepingen groot.