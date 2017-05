VV Westkapelle blijft in de running na 1-0 winst tegen VC Herentals.

De jongens van Björn Cool domineerden de volledige wedstrijd en schiepen kansen bij de vleet. Iets na het uur scoorde Michaël Cornelis het enige doelpunt. Verdere kansen bleven onbenut. Sporadische counters werden door een prima doelman Arne Maertens geneutraliseerd. Op zondag 28 mei moet VV Westkapelle zegevieren in Veltem. De groep gelooft er rotsvast in.

Kapitein Senne Decloedt speelde een dijk van een wedstrijd. "Onze eerste confrontatie in Bilzerse Waltwilder verloren we met 4-1, een totaal vertekende uitslag. We misten ettelijke vaste waarden wegens blessures en werkomstandigheden. We zetten één en ander recht in eigen huis tegen VC Herentals. In doel verving Arne Maertens titularis Kevin Pannecoucke, niet beschikbaar wegens het trekken van een wijsheidstand, met brio. Rotsvast geloven we nog in onze kansen en hunkeren naar nationale.

(JPV)