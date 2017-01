"Vroeger had men schrik van Kameroen, maar die tijd is voorbij"

Op zaterdag 14 januari begint in Gabon de Africa Cup of Nations. Voor Hugo Broos wordt het zijn eerste Africa Cup in zijn eerste job als bondscoach. Hij moet Kameroen naar de finale loodsen. "Dat is de doelstelling die ik meekreeg, maar dat is geen realistische ambitie", weet de naar West-Vlaanderen uitgeweken Leuvenaar.