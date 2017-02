Vriendengroep 'De Vereniging' nu al kampioen in derde reeks Perkezverbond

"We willen meteen kampioen worden", zei voorzitter Sander Devriendt in september bij de voorstelling van de nieuwe Koekelaarse voetbalploeg De Vereniging in onze krant. Het bleken profetische woorden, want nog geen vijf maanden later pakte het team de titel in reeks drie van het Perkezverbond. Een 7-2-overwinning tegen De Kegel X-Treme/Café Sluzenoare uit Middelkerke, het nummer twee in de stand, bleek voldoende.

