VK Westhoek lijdt opnieuw een pijnlijke thuisnederlaag

In de eerste helft voetbalde SV Bornem heel snedig. De passes van de bezoekers waren heel wat preciezer dan wat de thuisploeg daar kon tegenover stellen. Voor het kwartier ontzette doelman Dumesnil de bal in de voeten van Hermans, die in één tijd van ver over het thuisdoel mikte. Even later kwam er dan toch een halve kans voor VK Westhoek. De Korte ging door op rechts, zette voor en doe...