VK Westhoek en SK Halle delen de punten

Het begon nochtans goed voor de thuisploeg. In de vierde minuut bediende Ternier op rechts Feys en zijn voorzet ging tot ieders verbazing in de verste hoek binnen (1-0). Nog voor het kwartier domineerden de bezoekers het spelbeeld. In de 13de minuut had doelman Dumesnil een kopbal van Daems van onder de deklat weggetikt. Twee minuten later maakten de bezoekers dan toch gelijk. Samutondo kopte een bal overhoeks binnen (1-1). Doelman Dumesnil had geen enkel verhaal.

Het was het signaal voor SK Halle om voor heel wat dreiging te zorgen. In de 24ste minuut redde Dumesnil met de voet een schot van Deryck. Even later zette diezelfde Deryck een drietal verdedigers in wind, maar drukte te zwak af. Op het halfuur had Dumesnil opnieuw een goede redding in huis na een schot van Deryck. Het verdiende doelpunt voor de bezoekers viel dan toch in de 41ste minuut. Op tegenaanval ging de vlugge Deryck door en zijn lob ging over de thuisdoelman binnen (1-2).

VK Westhoek kwam met meer motivatie uit de kleedkamer. In de 48ste minuut zette Ternier voor en Hillewaere scoorde van dichtbij de gelijkmaker (2-2). De thuisploeg ging op zoek naar de eerste thuisoverwinning, maar ontsnapte enkele keren aan de nederlaag. Op het uur redde Verstraete een kopbal op de lijn. In de 83ste minuut miste Lovenweent een enorme kans op voorzet van Deryck. De bezoekende aanvaller trapte naast de bal. Verder dan een schot van verdediger Euvrard kwam VK Westhoek niet meer. Het blijft wachten op de eerste thuiszege.

(EG)