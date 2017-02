VIDEO : Veteranen Winkel Sport stomen zich op training klaar voor komst van Nicolas Frutos

In de kwartfinale van de Beker van België voor veteranen is er het duel NAR Winkel Sport versus Vets SK Londerzeel. Voetballers op leeftijd die nog elke week de schoenen aantrekken omdat ze het spelletje niet kunnen missen. Bij Winkel Sport wordt er nog wekelijks getraind en wij trokken naar een training om er enkele protagonisten van komende zondag naar hun mening te vragen.

Gunther Vanaudenaerde, kapitein van het eerste elftal en ex-Club Brugge, heeft wel wat viriele tips in petto. De zonen van de spelers zijn supporter van RSC Anderlecht, vissen straks zeker naar een handtekening van hun idool, maar zien hun papa's toch straks winnen.

Dirk Beheydt, zelf ooit nog topschutter bij Cercle Brugge in eerste klasse en eenmalig Rode Duivel, predikt vooral kalmte. Peter Deprez, de man die Frutos zal moeten bewaken, heeft zijn plannetje al uitgedokterd. Net als zijn schoonpa en trainer Frank Deman, die al maandenlang vijf spelsystemen in het team aan het slijpen is.

Kapitein Bruno Grymonprez is vooral blij dat het hele team - de kern bestaat uit 30 spelers - bij de match betrokken wordt. En supporter Nico Pattyn, die heeft een goede ontvangst voor Londerzeel in gedachten.

Wie Frutos aan het werk wil zien kan zondag 5 februari om 11 uur terecht in sportpark Terschueren in Sint-Eloois-Winkel.