VIDEO Kompany & co wagen zich aan de nieuwe West-Vlaamse leuze

3-1 werd het afgelopen zondag op de Bosuil en dus moet KSV Roeselare zaterdag met minstens twee goals verschil winnen om de promotie naar Eerste Klasse B binnen te halen. 2-0 kan, 4-1 mag ook. Een niet te onderschatten opdracht, maar na het mirakel van Camp Nou van woensdagavond, waar FC Barcelona de 4-0 die ze om de oren kregen van PSG, wegveegden met een spectulaire 6-1-zege, is weer duidelijk dat in voetbal àlles kan.

En het vertrouwen in Roeselare is er, het wordt zelfs onderstreept met een nieuwe slogan (lichtjes geïnspireerd op de klassieker uit de VS: 'Joaw we kun't'. Bestuur, staf en trainers roepen het alvast met volle overtuiging uit, nu de supporters nog. Joag, ge kun't!