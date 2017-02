VIDEO Justine De Jonckheere presenteert End of the Season-Party in Marke

Dan staat de End of the Season-party op het programma. Voor het eerst worden in samenwerking met Krant van West-Vlaanderen ook de beste spelers gehuldigd. EOTS ging samen met KW op zoek naar de beste spelers van de competitie in tweede en derde amateurklasse en in de hoogste provinciale reeks. De stemmen na de heenronde zijn al geteld, maar ook in de tweede ronde zijn er uiteraard nog evenveel punten te verdienen.

De prijsuitreiking gebeurt op de EOTS-party. Een sfeervolle avond in het D-Hotel waar ook de spelersvrouw van het jaar wordt gekozen. En ook daar kijken we met zijn allen naar uit. Justine De Jonckheere, voormalig Miss België, maakt ons met dit filmpje alvast wat warm.

(WVS)