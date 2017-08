VIDEO Doelpunt van Tessa Wullaert genomineerd voor 'Goal van de Maand'

'Home of worldwide women's football', zo omschrijft de website zichzelf. Elke maand worden vijf doelpunten uit damesvoetbalwedstrijden genomineerd voor 'Goal van de Maand', waarna de bezoekers van de site kunnen stemmen. Voor de maand juli werd een doelpunt van Tessa Wullaert geselecteerd. De voetbalspeelster uit Sint-Baafs-Vijve scoorde in de derde groepswedstrijd van het EK de gelijkmaker tegen Nederland met een verre lob. Het leverde de Red Flames uiteindelijk geen punten op, want kort daarna scoorden de Nederlandse dames een tweede keer. Het doelpunt kan je hieronder nog eens herbekijken, stemmen kan hier.