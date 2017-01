Vernieuwd Cercle Brugge wint tegen Tubize

Cercle Brugge startte zijn eerste wedstrijd in 2017 zonder aanvoerder Haroun (naar Antwerp) en de geblesseerden Lentz, De Schryver en Vanbelle. Kis was er terug bij, net als Fabris als invaller. De nieuwkomers waren doelman Nardi alsook Beneddine, geleend van AS Monaco. Nieuweling Brebels was geleend bij Zulte-Waregem. Beneddine en Brebels stonden een eerste keer in de basis. Voor Karel Van Roose was er geen plaats.

Logische 1-1 bij de rust

In een eerste studieronde viel niets niets te zien, en dat was niet door de mist die later optrok. Daarna werd Yagan halfweg de eerste helft net buiten de zestien in stelling gebracht. Met een knappe aanname en vluchtschot voorbij doelman Beunardeau bracht hij de thuisploeg op voorsprong. Meteen zijn negende goal van het seizoen.

Kort nadien ging de Cercle-doelman goed in de voeten van Diallon nadat de spits van Tubize het straatje in werd gestuurd. Dit gaf de bezoekers enig vertrouwen. Zo kwamen ze op gelijk hoogte via Laurent, na toch wel slap verdedigen bij Cercle.

Lage schuiver

Cercle begon de tweede helft goed. Bij een voorzet van Coussement stond echter niemand om binnen te tikken en een kopbal van Kis ging net naast. Het was Diallo van Tubize die daarop een unieke kans over schoot. Al moet gezegd dat Diallo in de eerste helft misschien wel rood verdiende voor een zware overtreding op Yagan.

Een beter en strijdlustiger Tubize ging op zoek naar de drie punten. Een poging van invaller Keita ging op de vuisten van Nardi. In de slotfase kreeg Zenke bij de Brusselaars een tweede geel. Cercle kon hiervan profiteren. Het was invaller Bertaccini die met een lage schuiver voor de 2-1 en de drie punten zorgde tegen Tubize, dat nog met negen eindigde. Cercle won, zij het licht gevleid met 2-1. De bezoekers werden het slachtoffer van hun toch wel viriele spel. Groen-zwart speelt zondag om 14.30 uur tegen Antwerp.

(ACR)