Vanderhaeghe voelt geen druk, Preud'homme hoopt dat spelers knop kunnen omdraaien

Door de knappe 2-1-zege tegen Club Brugge en de nederlaag van Charleroi speelt KV Oostende al zeker de testmatch voor Europees voetbal op 31 mei. "Maar zondag spelen we eerst nog tegen Anderlecht", weet Yves Vanderhaeghe. "We moeten vermijden dat we daar nog geschorsten krijgen voor de testmatch. Daarna krijgen de spelers enkele dagen verlof en dan gaan we keihard trainen en gaan we vol voor dat Europees ticket. Iedereen moet fris in het kopje zijn. Het wordt echter nog lang aftellen naar die match. Hopelijk wordt het een mooie beloning. Zelf wil ik dat Europese ticket, de club ook. Toch voel ik niet die druk."

Knop omdraaien

Club Brugge moet de titel laten aan Anderlecht en moet nu zelfs vrezen voor de tweede plek. Het moet zondag een punt pakken tegen Gent. "Het is de spelers hun job om de knop om te draaien tegen Gent", vertelde Michel Preud'homme na de nederlaag in Oostende. "Vandaag deden ze dat niet echt, dus volgende keer wel. Ook vandaag streden we voor de tweede plaats, niet enkel zondag tegen Gent. Het is onbegrijpelijk dat we tegen KV Oostende zo wegzakten soms qua niveau. Vanwaar kwam het afval? We speelden het eerste kwartier heel goed, vorige matchen waren goed. Ik weet niet waarom het nu minder was." Voor Michel Preud'homme wordt het zondag wellicht zijn laatste match als Clubcoach. "Volgende week, na de match dus, komen we sowieso naar buiten met meer nieuws."