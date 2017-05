Twee Wevelgemnaars mogen naar wereldfinale van Neymar Jr's Five in Brazilië

Neymar Jr's Five is vijf tegen vijf voetballen en per tegengoal die geslikt wordt, moet er een teamgenoot naar de kant. In België vonden zes kwalificatietornooien plaats: in Brugge, Gent, Luik, Antwerpen, Genk en Brussel. In totaal namen 150 teams van vijf tot zeven spelers deel. Twaalf finalisten streden vorig weekend in het Amerikaans Theater in Brussel om het felbegeerde ticket. In de finale stond Maghreb United uit Kortrijk, de winnaar van vorig jaar, tegenover De Mandaatcumuleerders, die uiteindelijk wonnen met 5-0. Twee West-Vlamingen maken deel uit van de winnende ploeg: Cedric en Jonas De Schaut zijn afkomstig uit Wevelgem.

Tactiek bijgesteld

"We deden vorig jaar ook al mee", vertellen de winnaars. "Snel en tactisch, een fantastisch concept. Toen speelden we ook de finale, maar dit jaar stelden we onze tactiek wat bij. We speelden veel defensiever, met steeds een speler bij de goal. Zo kan je snel schakelen en inzetten op de counter. We scoorden erg snel in de finale en zaten dus op rozen." Maghreb United toonde zich groots in het verlies. "De Mandaatcumuleerders gaan verdiend naar Brazilië. En daar is het pas echt leuk. We spreken uit ervaring. Vorig jaar overleefden we daar de poulefase, maar gingen we onderuit tegen Duitsland. We hebben wel Neymar gezien. En de sfeer was natuurlijk fantastisch."

De wereldfinale gaat door op 7 en 8 juli in het Braziliaanse Praia Grande. Daar ligt immers de voetbalschool van de goalgetter van FC Barcelona: het Instituto Neymar Jr. 52 ploegen spelen dan om de eeuwige roem en de kans om een potje te voetballen tegen Neymar en zijn vrienden. Bovendien krijgen een ze persoonlijke rondleiding van Neymar in Camp Nou, het stadion van FC Barcelona en mogen ze een match van de topclub bijwonen.