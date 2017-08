De website van KEVC Beselare, actief in tweede provinciale B, is momenteel niet meer bereikbaar. Wie er naar surft ziet eerst nog (heel) even de homepage van de club, maar wordt dan meteen doorgestuurd naar een pagina van een onbekende Turkse actiegroep en de duidelijke mededeling dat de webstek 'gehackt' is.

Waarom net de website van Beselare werd geviseerd is niet duidelijk.

Of de reis van deze sympathisant daar iets mee te maken heeft, is dat evenmin.

(FV)