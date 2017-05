Trainer Pedro Vermeulen vraagt vriendin ten huwelijk na promotie van EVC Beselare

EVC Beselare eindigde vijfde in derde provinciale A, maar schakelde eerst E. Hooglede uit en vervolgens knokte het zich langs SC Zonnebeke naar eindrondewinst. Uiteraard leidde dat tot een groot feestje, maar trainer Pedro Vermeulen had nog een verrassing in petto. Hij ging op de knieën en vroeg zijn vriendin Vanessa Lecointre ten huwelijk.

Groot jolijt bij spelers en omstaanders natuurlijk en Vanessa ging overstag en zei 'ja'. Pedro Vermeulen was deze morgen nog niet bereikbaar voor commentaar. Vandaag - 26 mei - viert hij overigens zijn verjaardag.