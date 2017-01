Torhout KM zet het nieuwe jaar in met zege

De mist probeerde zaterdagavond aan de Velodroom roet in het eten te gooien. Gelukkig hielden de weergoden tijdig hun adem in, zodat er geen Gullegem-scenario volgde waarbij de wedstrijd voortijdig moest worden stopgezet. Trainer Deschodt kon voor dit openingstreffen van 2017 geen beroep doen op de geschorstenVandaele en Frutos. De vacature van deze twee sterkhouders werd ingevuld door Vandenbussche en Lannoo.

Aangename eerste helft

De Torhoutenaren hadden het in de eerste helft niet onder de markt met de Bornemse gasten. De Antwerpenaren droegen grif hun steentje bij tot aangename en evenwichtige eerste 45 minuten. De thuisploeg kruidde het openingskwartier met twee knappe doelkansen van Vandenbussche en Cordie, die echter vakkundig de nek werden omgewrongen. De bezoekers claimden in deze periode tweemaal een onterechte penalty toen Weuts evenveel keer een buiklanding in de grote rechthoek maakte. Ref Zeebroek had in de gaten dat de oorzaak eerder bij de sterke West-Vlaamse lucht en een chronische bezoekende appelflauwte te zoeken was dan in een fout van een thuisspeler.

Een goed leidende Zeebroek had geen zin in elfmeterballetjes, want ook Mputu ving bot toen hij na 22 min. na een aardige slalom ten val werd gebracht. Het was een halfuur wachten op de beste doelkans van de eerste helft voor de bezoekers. Doelman Olievier wist echter raad met de knap geborstelde vrijschop van Ivens. Net vóór de rust konden de Torhoutenaren op het ideale ogenblik scoren. Mputu knikte de gemeten voorzet van Hollevoet overhoeks voorbij doelman De Loose. Van Den Eynde reageerde onmiddellijk met een prima schot. Doelman Olievier was bij de pinken en voorkwam de gelijkmaker vóór de koffiepauze.

Mentale dreun

Bornem trok na de rust alle aanvalsregisters open en zette aardig druk op de Torhoutse ketel. Een in mistige nevels gehulde KM-verdediger moest na 53 min. een uithaal van dichtbij van Cham Kabba-Modou in hoekschop keren. Een dikke minuut later pakte doelman Olievier met een sublieme redding uit op een mooie verre krulbal van Ivens. Nog vóór het uur kregen de bezoekers een mentale dreun te verwerken toen de sterk spelende Willems na een knappe actie Mputu bediende. De KM-aanvaller toonde zich niet zelfzuchtig en schoof de bal in de voeten van de inlopende Hollevoet, die het binnentikkertje niet liet liggen.

Een minuut later moest Ivens zijn doelman bijspringen door een Torhoutse kans van de doellijn te keren. De veer bij de gasten was duidelijk gebroken. Mputu kreeg nog tweemaal zicht om de stand verder uit te diepen. De eerste maal was doelman De Loose op de afspraak, de tweede keer ging de KM'er na zijn solonummer neer in nogal verdachte omstandigheden. De bezoekers moesten hun doelkansenhonger stillen met, een kwartier vóór affluiten, met een lauw schot van de ingevallen Ndjana Onana Anselme. Een poging die doelman Olievier met de vingers in de neus klaarde. Met hun zege haalden de Sparrejongens hun gram na de 2-0-nederlaag van de heenmatch. Bornem dat nog nooit met een zege uit de Velodroom weg stapte, kon ook zaterdagavond deze traditie niet doorbreken.

Vierde plaats

Door deze zege blijven de Torhoutenaren hun stek in de top vijf van de klassering vasthouden. De KM'ers bezetten, door het afgelasten van de wedstrijd van Aalst, de vierde plaats in het klassement. Trainer Allan Deschodt glom na afloop dan ook als een kerstbal. "Een mooie zege. Zeker als je weet dat wij de geschorsten Frutos en Vandaele moesten missen en toch een knappe verrichting weggaven. De goede zaken van vóór nieuwjaar hebben wij kunnen bevestigen." Torhout, dat voor de tiende keer geen tegendoelpunt incasseerde, trekt zondag naar het Harelbeke van gewezen Torhout-trainer Degomme.

(Marc Beke)