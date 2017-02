Thomas Buffel in Genkse selectie voor inhaalduel tegen Waasland-Beveren

Die partij moest normaal gezien op zondag 11 december gespeeld worden, maar werd toen uitgesteld omdat de Limburgers twee dagen daarvoor nog Europees aan de bak moesten bij Sassuolo. Genk had normaal gezien op 8 december tegen de Italianen moeten spelen, maar omwille van de dichte mist in Italië werd die wedstrijd een dag uitgesteld.

Enkel de voetballers die toen speelgerechtigd waren voor hun toenmalige club mogen deelnemen aan de wedstrijd. Spelers die na 31 december zijn aangesloten mogen dus niet deelnemen, vooral voor Genk is dat een aderlating. Zij missen onder meer doelman Mathew Ryan en aanvaller José Naranjo en ook Siebe Schrijvers mag niet in actie komen (hij speelde op dat moment op huurbasis voor Waasland-Beveren en was dus niet speelgerechtigd voor Genk).

Op eigen verzoek wil hij opnieuw betrokken zijn

Thomas Buffel, die onlangs zijn vrouw verloor aan de gevolgen van kanker, zit wel opnieuw bij de Genkse kern. "We zitten krap in de aanvallers. En Thomas is een aanvaller. Bovendien is hij een belangrijke pion voor ons. Op eigen verzoek wil hij opnieuw betrokken zijn al is hij begrijpelijkerwijs nog geen 100%", verduidelijkte de Genkse coach Albert Stuivenberg. "Het is logisch dat je, als er zoveel spelers afwezig zijn, gaat kijken wie er wel nog beschikbaar zijn om een zo sterk mogelijk elftal op de mat te brengen."

Genk kan mits een zege een goede zaak doen in de strijd om Play-Off I. Pakken de Limburgers de drie punten, komen ze in de stand op gelijke hoogte met AA Gent en Charleroi, die de vijfde plaats delen. Houdt Waasland-Beveren de drie punten thuis, wipt het naar een met Lokeren en STVV gedeelde elfde stek.

(BELGA)