Tessa Wullaert pakt met Wolfsburg de Duitse beker

Het vrouwenteam van Wolfsburg heeft zaterdag de DFB-Pokal veroverd. De ploeg van Red Flame Tessa Wullaert klopte in de finale in Keulen SC Sand met 2-1. Het is voor Wolfsburg al de derde bekertriomf op rij en ze pakken ook de dubbel dit seizoen.