Tegenslag houdt Racing Waregem van puntenwinst

Het was uitkijken hoe Racing Waregem het vertrek van veertien basisspelers zou verteren tegen Kortemark. De basisspelers Ameye, Driessens, Vandemaele, Desmet, Denoulet en Weynants namen daarin de youngsters Anckaert, Pierrot Deprez, Coussaert, Depraetere en Lams op sleeptouw. Racing Waregem speelde met erg veel inzet en Driessens kwam in de openingsminuten dicht bij een voorsprong. Toen de ref liet doorspelen na duidelijk buitenspel bracht Dumoulin Kortemark voor. Daarna was het al Racing Waregem wat de klok sloeg. Denoulet en Lams mikten nipt naast en na een erg knappe aanval strandde Lams op de keeper. Het zat Racing Waregem echt niet mee, want daarna trof Lams de paal en Denoulet zelfs de paal en de lat.

...