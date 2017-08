Spelers SK Nieuwkerke voetballen zondag als eerbetoon aan Joeri

De spelers en het bestuur van SK Nieuwkerke bliezen vrijdagavond verzamelen in de kantine van de club. "Het was heel erg stil toen iedereen samen zat", vertelt persverantwoordelijke Danny Vandenberghe. "Uiteindelijk hebben we als bestuur het woord genomen en zijn de tongen iets meer los gekomen. Samen zijn helpt om het overlijden van Joeri te verwerken. De spelers hebben beslist om de match voor de Beker van West-Vlaanderen van komende zondag in Kortemark gewoon te laten plaatsvinden. Als een eerbetoon aan Joeri. We zullen dat sereen aanpakken met een minuut stilte voor de match en het dragen van een rouwband. Ook de oefenwedstrijden van dinsdag en woensdag tegen Westouter en Elverdinge zullen gewoon doorgaan. Vrijdag staat dan onze galamatch gepland tegen KSK Vlamertinge en daar willen wel een groot afscheid - een soort ceremonie - voorzien. Achteraf stond een barbecue gepland, maar die hebben we afgelast. Feest vieren de avond voor de begrafenis van Joeri vonden we niet gepast."

