Speelt Nicolas Frutos (Anderlecht) straks tegen Winkel Sport ?

Winkel Sport neemt voor het eerst deel aan de Beker van België voor veteranen. Winkel Sport heeft al ruim twee decennia een veteranenploeg die door het leven gaat als de NAR (niet-ambitieuze reserven). Al zijn ze soms wel wat ambitieuzer dan hun naam laat uitschijnen.

Dit seizoen schreef de NAR zich voor het eerst in voor de Beker van België. Alle veteranenploegen kunnen daaraan deelnemen. Voorwaarde is dat als ploeg aangesloten bent bij de Belgische voetbalbond en dat je de leeftijdsregels respecteert. Bij de NAR geen probleem, daar schommelt de gemiddelde leeftijd rond de 40.

Het bekerverhaal werd tot nu toe een succes. In de eerste ronde werd KFC De Kempen (Lichtaart) uitgeschakeld, in de tweede ronde ging Winkel winnen bij gouwgenoot KFC Poperinge, dat in een ver verleden al eens de beker in de trofeeënkast mocht zetten.

De volgende tegenstander, ondertussen is men al aan de kwartfinale beland, is SK Londerzeel. Onder meer met Tom Caluwé (KV Mechelen, Willem II, Utrecht...) tussen de lijnen. Caluwé werd één keer international, net als Dirk Beheydt overigens - de afgevaardigde van NAR Winkel Sport.

Gunther Van Handenhoven staat er ook vaak in doel en daarmee is de link met Nicolas Frutos gelegd. Frutos is nu assistent-trainer bij RSC Anderlecht, Van Handenhoven is er teammanager.Nicolas Frutos heeft zopas een 'contract getekend bij de 'Vets' van SK Londerzeel en is vanaf 7 januari speelgerechtigd.

Met zijn 35 jaar mag Nicolas Frutos dan wel al een voetbalveteraan lijken, hij is daarmee eens tuk jonger dan alle basisspelers die bij Winkel tussen de lijnen zullen staan. En bij Winkel draafde al eens een Frutos op. Vorig jaar speelde Alexandre Frutos voor Winkel Sport, maar dan wel bij de eerste ploeg.

De bekerwedstrijd tussen Winkel Sport en SK Londerzeel is voorzien voor 5 februari in Sint-Eloois-Winkel.