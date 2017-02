Vorige zondag rondde SCT Menen de transfer af met doelman Leandro Depaepe die straks overkomt van FC Izegem. De 20-jarige Depaepe had al getekend bij Izegem, maar omdat de rood-zwarten straks in een fusie met Ingelmunster stappen, mocht hij met een andere ploeg onderhandelen. Wingenenaar Depaepe startte dit seizoen als eerste doelman, moest even zijn plaats afstaan aan Olivier Djerdi, maar heroverde daarna zijn plaats onder de lat.

(Fons - Foto Bart)