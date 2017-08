SCT Menen won in de vierde ronde van de Croky Cup met 0-1 bij het Waalse Péruwelz en mag zich zo opmaken voor een duel met Westerlo, dat vorig seizoen uit eerste klasse A degradeerde. Menen had in principe het thuisvoordeel, maar verkocht dat en trekt zondag 27 augustus naar 't Kuipje. De wedstrijd start om 15 uur.

Als Menen kan stunten tegen Westerlo, dat in de competitie maar 1 op 9 haalde, speelt het eind september sowieso tegen een eersteklasser.

(CDW)